Мадрид, 13 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес 13 октября отправляется на остров Пальма для наблюдения за последствиями, вызванными извержением вулкана Кумбре-Вьеха. Это уже четвертый визит президента с момента начала извержения вулкана, сообщает La Razón.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

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Председатель правительства вместе с президентом Канарских островов Анхелем Виктором Торресом примут участие в заседании руководящего комитета Pevolca (специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) в 12:00.

В 13:00 Санчес выступит перед представителями СМИ вместе с президентом Канарских островов и председателем правительства Пальмы Мариано Сапатой, чтобы сообщить о ситуации с извержением и принятых мерах.