Ташкент, 13 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года автолюбители Узбекистана приобрели «красивых» автономеров на сумму 221,1 млрд сумов (один доллар — 10 600 сумов). Об этом сообщает Товарно-сырьевая биржа Узбекистана.

Avtoed.com Авто

«За рассматриваемый период через онлайн-аукцион на вебсайте avtoraqam.uzex.uz реализовано свыше 105,6 тысяч «красивых» автономеров на сумму 221,1 миллиардов сумов (около 20 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что рост продаж автономеров вырос в 1,7 раза в количественном выражении, в суммарном — на 28,3%.

«Самый дешевый автономер продан за 450,5 тысяч сумов (около 45 долларов), а самый дорогой — за 441,5 миллионов сумов (около 42 тысяч долларов). Средняя стоимость одной сделки по приобретению автономера составила 2,1 миллионов сумов», — говорится в сообщении.