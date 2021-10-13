Москва, 13 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Власти Украины новыми обвинениями в адрес главы политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука сводят с ним счеты, как со своим политическим конкурентом. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы с самого начала сказали: все, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, в Кремле такого рода практику решительным образом осуждают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в мире осложняется из-за попыток коллективного Запада навязать остальным странам свои идеалы.