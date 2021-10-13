Иркутск, 13 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Доля жителей Иркутской области, имеющих иммунитет к коронавирусу, достигла 77%, тогда как в марте 2021 года этот показатель составлял 46%. Об этом 13 октября известил Роспотребнадзор по региону.

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«Коллективный иммунитет по результатам пятого этапа [исследования] составил чуть больше 77% от той когорты, которую мы изучили. Туда вошли и люди, которые получили прививку, и люди, которые переболели», — пояснила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Поталицина.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 13 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 781, причём 241 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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