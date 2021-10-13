Курган, 13 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 63 зафиксированы в Кургане, сообщает 13 октября региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 13 октября 2021 года выявлено 35 511 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 13 октября вылечились 31 902 человека, скончались 746 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).