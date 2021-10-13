Пермь, 13 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 561 новое заражение коронавирусом, что на девять больше чем сутками ранее, сообщает 13 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число зарегистрированных случаев заражения в регионе достигло 108 436, из них почти 52% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 4171,8 на 100 тыс. населения.

От COVID-19 излечились 94 084 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 4493 пациента, у которых диагностировано заболевание. Состояние 548 человек оценивается как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 5234 пермяка. За последние сутки зафиксирован 31 летальный исход.