Белгород, , 13:13 — REGNUM Депутаты Городского совета 13 октября единогласно приняли отставку мэра Белгорода Юрия Галдуна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

На заседании первым замглавы администрации Белгорода назначен Антон Иванов, ранее возглавлявший Белгородскую ипотечную корпорацию. Он будет выполнять обязанности мэра до 1 декабря, когда пройдёт конкурс на пост главы города. В конкурсную комиссию войдут главврач областной инфекционной больницы Александр Баранов, директор завода «Гормаш» Владимир Башкатов депутат Александр Щеглов.

Депутаты Горсовета на внеочередной сессии также изменили структуру администрации Белгорода и ввели в неё должность заместителя главы по строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Галдун объяснил свою отставку тем, что не хочет занимать высокую «должность без «огонька» внутри».

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