Белгород, 13 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Депутаты Городского совета 13 октября единогласно приняли отставку мэра Белгорода Юрия Галдуна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Белгорода

На заседании первым замглавы администрации Белгорода назначен Антон Иванов, ранее возглавлявший Белгородскую ипотечную корпорацию. Он будет выполнять обязанности мэра до 1 декабря, когда пройдёт конкурс на пост главы города. В конкурсную комиссию войдут главврач областной инфекционной больницы Александр Баранов, директор завода «Гормаш» Владимир Башкатов депутат Александр Щеглов.

Депутаты Горсовета на внеочередной сессии также изменили структуру администрации Белгорода и ввели в неё должность заместителя главы по строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Галдун объяснил свою отставку тем, что не хочет занимать высокую «должность без «огонька» внутри».