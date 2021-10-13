Вологда, 13 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На вологодском кладбище Козицино резко выросло число захоронений. В «доковидные» времена здесь хоронили в среднем 30 человек в неделю, теперь за этот период здесь появляется по сто новых могил.

Кладбище

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«Мы подошли к цифре 100 захоронений в неделю. Разумеется, не все связаны с гибелью людей от ковида, но все же, пандемия внесла свою лепту», — заявила директор МКУ «Ритуал» Наталия Павлова в интервью ИА «Вологда-Регион».

Напомним, в числе погибших от ковида оказались две череповецкие роженицы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Вологодчины попросили помощи у федерального центра в усилении патологоанатомических служб, которые не справляются с нагрузкой.