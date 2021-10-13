Москва, 13 октября 2021, 13:07 — REGNUM Назначенный временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров
АНО «Россия — страна возможностей»

Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году закончил обучение в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1991 по 2000 года занимал различные должности в экономической отрасли. С 2000 по 2004 год разрабатывал и внедрял антикризисные экономические программы в таких городах как Артём, Томск, Балтийск. В 2012 году работал в должности замминистра регионального развития РФ, а в 2013 заместителем главы Минкомсвязи. С ноября 2018 по февраль 2021 года занимал должность одного из заместителей руководителя ФАС. Пост оставил по собственному желанию. В федеральной антимонопольной службе Михаил Евраев курировал четыре управления — контроля за государственными и муниципальными информационными системами, контроля размещения госзаказа, контроля государственного оборонного заказа и управление контроля строительства и природных ресурсов. В 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увлекается шахматами, боксом и горными лыжами.

«В настоящее время уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую в СМИ называют «школой губернаторов», занимают должности глав регионов России. Каждое назначение для команды Президентской академии — подтверждение того, что программа востребована, а компетенции, которые приобретают слушатели, отвечают требованиям, стоящим перед современными управленцами», — отметил директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«Михаил Евраев обладает богатым управленческим опытом на государственной службе: с 2004 по 2012 годы он являлся начальником управления ФАС России, в 2012 году работал заместителем министра регионального развития РФ, с 2013 по 2018 годы был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России, где курировал вопросы почтовой связи, а с 2018 по 2021 года занимал должность заместителя руководителя ФАС России. Уверен, что знания и навыки, приобретенные на программе развития кадрового управленческого резерва, а также контакты, установленные с другими слушателями и выпускниками, помогут ему на позиции главы региона», — отметил Алексей Комиссаров.

Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров Правительства РФ. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

Программа реализуется с 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

Всего среди выпускников четырех потоков программы кадрового управленческого резерва 42 человека являются главами регионов России, три выпускника — министрами Правительства РФ. Многие участники программы получали назначения еще во время обучения.