Обучение в РАНХиГС поможет Михаилу Евраеву на позиции главы региона. Мнение
Москва, 13 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году закончил обучение в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1991 по 2000 года занимал различные должности в экономической отрасли. С 2000 по 2004 год разрабатывал и внедрял антикризисные экономические программы в таких городах как Артём, Томск, Балтийск. В 2012 году работал в должности замминистра регионального развития РФ, а в 2013 заместителем главы Минкомсвязи. С ноября 2018 по февраль 2021 года занимал должность одного из заместителей руководителя ФАС. Пост оставил по собственному желанию. В федеральной антимонопольной службе Михаил Евраев курировал четыре управления — контроля за государственными и муниципальными информационными системами, контроля размещения госзаказа, контроля государственного оборонного заказа и управление контроля строительства и природных ресурсов. В 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увлекается шахматами, боксом и горными лыжами.
Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров Правительства РФ. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.
Программа реализуется с 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».
Всего среди выпускников четырех потоков программы кадрового управленческого резерва 42 человека являются главами регионов России, три выпускника — министрами Правительства РФ. Многие участники программы получали назначения еще во время обучения.