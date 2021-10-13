Москва, 13 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году закончил обучение в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1991 по 2000 года занимал различные должности в экономической отрасли. С 2000 по 2004 год разрабатывал и внедрял антикризисные экономические программы в таких городах как Артём, Томск, Балтийск. В 2012 году работал в должности замминистра регионального развития РФ, а в 2013 заместителем главы Минкомсвязи. С ноября 2018 по февраль 2021 года занимал должность одного из заместителей руководителя ФАС. Пост оставил по собственному желанию. В федеральной антимонопольной службе Михаил Евраев курировал четыре управления — контроля за государственными и муниципальными информационными системами, контроля размещения госзаказа, контроля государственного оборонного заказа и управление контроля строительства и природных ресурсов. В 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увлекается шахматами, боксом и горными лыжами.

«В настоящее время уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую в СМИ называют «школой губернаторов», занимают должности глав регионов России. Каждое назначение для команды Президентской академии — подтверждение того, что программа востребована, а компетенции, которые приобретают слушатели, отвечают требованиям, стоящим перед современными управленцами», — отметил директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Михаил Евраев обладает богатым управленческим опытом на государственной службе: с 2004 по 2012 годы он являлся начальником управления ФАС России, в 2012 году работал заместителем министра регионального развития РФ, с 2013 по 2018 годы был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России, где курировал вопросы почтовой связи, а с 2018 по 2021 года занимал должность заместителя руководителя ФАС России. Уверен, что знания и навыки, приобретенные на программе развития кадрового управленческого резерва, а также контакты, установленные с другими слушателями и выпускниками, помогут ему на позиции главы региона», — отметил Алексей Комиссаров.

Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров Правительства РФ. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

Программа реализуется с 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

Всего среди выпускников четырех потоков программы кадрового управленческого резерва 42 человека являются главами регионов России, три выпускника — министрами Правительства РФ. Многие участники программы получали назначения еще во время обучения.