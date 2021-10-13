Москва, 13 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования назальной вакцины против COVID-19, разработанной центром Гамалеи, следует из данных соответствующего реестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«SPRAY 08 — Гам-КОВИД-Вак-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак…» — говорится в документе.

Отмечается, что в результате комбинированная векторная вакцина, предназначенная от COVID-19 в виде спрея, может быть испытана на взрослых добровольцах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что специалисты завершают исследования одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа и представят их результаты в ближайшее время.