Липецк, 13 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 13 октября подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 56 тыс. 416 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 49 тыс. 479 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 287 — за последние сутки.

За весь период скончались 1803 человека. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.