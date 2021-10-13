Тайбэй, 13 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания Foxconn готовится представить на Тайване три новые электрические модели. Об этом сообщается на канале компании в YouTube.

Foxtron Foxtron Model C

Дебют новинок состоится на мероприятии «День технологий Hon Hai», которое состоится 18 октября текущего года. Будут представлены крупный седан Foxtron Model C, а также среднеразмерный кроссовер и большой электробус.

Партнером Foxtron выступает компания Yulon, которая занимается производством машин и имеет собственную марку Luxgen.

Модели Foxtron будут построены базе универсального шасси MIH. Данная платформа позволяет выпускать автомобили с передним, задним или полным приводом, колесной базой от 2750 до 3100 мм, одним либо двумя электродвигателями.

Выпуск серийных моделей Foxtron начнется в 2023 году. Причем сборка новинок будет осуществляться минимум в двух странах, в числе которых Таиланд и США.

Ранее стало известно, что в 2022 году КамАЗ представит электробус нового поколения, запас хода которого составит до 100 км.

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