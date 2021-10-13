Салехард, 13 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. При этом десять случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 октября региональный оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 114 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 октября 51 855 заражений коронавирусом. Выздоровели 49 670 человек.