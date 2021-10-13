София, 13 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Частные образовательные и дошкольные заведения в Софии продолжат свою работу, несмотря на введение в болгарской столице жестких ограничительных мер в связи пандемией коронавируса. Об этом 13 октября со ссылкой на Болгарскую ассоциацию неформального образования (БАНО) сообщает Радио Болгария.

Pixabay.com Школа

В открытом письме руководителям министерства здравоохранения и минобразования представители БАНО пообещали, что подконтрольные ей структуры обеспечат необходимые условия для работы преподавателей и нормального обучения школьников, а также воспитанников детских садов.

«Нельзя допустить закрытия всех без исключения образовательных учреждений, — говорится в послании. — Это чревато общественным коллапсом, с последствиями которого Болгарии придется бороться десятилетиями».

Предполагается, что в ближайшее время болгарское правительство рассмотрит вопрос о смягчении карантинных ограничений для нескольких школ и центров детского творчества в Софии.

Напомним, с 14 октября нынешнего года в столице Болгарии в связи с ростом заболеваемости COVID — 19 водится запрет на массовые мероприятия. Работа большинства местных государственных учебных заведений будет осуществляться в режиме удаленного доступа.