Челябинск, 13 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Челябинской области у жителя села Кизильское обнаружили 1667 граммов нарковещества. Об этом сообщает областной главк МВД.

Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Наркотики

Запрещённый препарат был найден в ходе осмотра хозяйственных построек во дворе одного из домов. Владельцем оказался 50-летний ранее судимый гражданин. Он пояснил полицейским, что собрал урожай и хранил у себя.

До суда его отпустили под подписку о невыезде. Отметим, ранее в регионе также обнаруживали крупные партии запрещённых веществ.