Цюрих, Швейцария, 13 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. На чемпионате мира по футболу — 2022 могут внедрить технологию автоматического определения положения «вне игры». Об этом 13 октября заявил глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию Арсен Венгер.

Uefa.com Арсен Венгер

«Высока вероятность того, что определение положения «вне игры» будет автоматизировано на ЧМ-2022», — приводит слова Венгера Goal.

По словам экс-тренера лондонского «Арсенала», на ЧМ-2022 можно будет намного быстрее принимать решения по поводу положения «вне игры». Поэтому будет меньше остановок из-за системы видеоповторов VAR, которая часто используется при определении офсайдов.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.