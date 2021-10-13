Барнаул, 13 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Центральный суд Барнаула на два месяца арестовал управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, подозреваемого в злоупотреблении и превышении полномочий при строительстве стоянки. Об этом 13 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Степанов

Напомним, Андрея Степанова задержании накануне, 12 октября. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. В действиях чиновника усмотрели признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»).

История началась еще в 2016 году, она связана со строительством наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле.

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