Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Правительство Грузии отказалось от кредита в размере €75 млн от Евросоюза, так были разногласия в том, выполнил ли Тбилиси условия его получения. Об этом 13 октября заявил замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе, выступая в парламенте республики.

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Он сказал, что в ЕС назвали около десяти условий для выделения финансовой помощи Грузии. Грузинское руководство выполнило их все, но по поводу судебной реформы возникли сомнения.

«Представительство ЕС публично заявило, что не были соблюдены определенные условия, которые содержали суть задуманной реформы, но другая сторона говорила об их полном выполнении», — сказал Какауридзе.

Он добавил, что €75 млн — это не помощь, а кредит, который потом придётся выплачивать. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение отказаться от этой «помощи».

Стоит отметить, что в начале сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что от кредита в размере €75 млн нужно отказаться, чтобы сократить внешний долг республики. В конце сентября Грузия взяла новый кредит в размере $100 у Азиатского банка развития.

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