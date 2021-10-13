Оренбург, , 12:57 — REGNUM Глава министерства промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин уходит в отставку. Кадровый указ завизирован губернатором. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отставка Chris RubberDragon

Сегодня, 14 октября, — последний рабочий день Бородина в должности министра. Он увольняется по собственной инициативе. Причиной увольнения назван переход на руководящую должность в одном из крупнейших промышленных предприятий региона.

С 15 октября и до назначения нового министра исполнять обязанности главы ведомства будет замглавы ведомства Дмитрий Кулаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в отставку была отправлена глава минсоцразвития Оренбуржья Татьяна Самохина.

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