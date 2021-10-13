Тюмень, 13 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 276 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 273 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 октября 2021 года коронавирусом заразились 65 096 человек, выздоровели 56 097 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 13 октября в регионе скончались 2 066 пациентов с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).