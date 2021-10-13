Абакан, 13 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Эпидобстановка в Хакасии продолжает оставаться сложной. Минздрав региона прорабатывает вопросы по дальнейшему расширению коечного фонда.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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Как сообщили ИА REGNUM 13 октября в минздраве, накануне суточная госпитализация пациентов с COVID-19 достигла 173 человек. Это максимальное число за последние несколько месяцев.

В Белоярской районной больнице перепрофилирован лечебный корпус на 80 коек. Терапевтический корпус республиканской больницы им. Ремишевской готовится к перепрофилированию.

По словам министра здравоохранения Хакасии Олега Ананьевского, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией ухудшается с каждым днём.

На сегодняшний день в республике развёрнуто 1416 коек для ковид-пациентов, из них 1203 заняты. Доля свободного конечного фонда оценивается в 15%.

Добавим, власти Хакасии призывают население привиться от коронавируса.