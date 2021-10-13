Москва, , 12:55 — REGNUM У России вызывают глубокую озабоченность попытки США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы», — приводит его слова ТАСС.

Также глава МИД РФ указал, что такого рода действия ЕС показывают истинные цели, для которых было создано так называемое Восточное партнерство, а также говорят о цене, которую нужно платить за хорошие отношения с западными странами.

При этом Лавров подчеркнул, что будущее Белоруссии в рамках действующего национального законодательства имеет право только белорусский народ и его законные представители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры министров иностранных дел России и Анголы Сергея Лаврова и Тете Антониу состоятся 13 октября в Москве.