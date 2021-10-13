Москва, , 12:53 — REGNUM Соединённые Штаты пытаются разорвать экономические и культурные связи России с Украиной и Грузией. Об этом 13 октября на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией», — подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что Вашингтон пытается ослабить связи Москвы со странами Центральной Азии.

«В этой связи востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа», — сказал секретарь Совбеза РФ.

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Патрушев также указал на важность отслеживания «других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что законодатели в Вашингтоне пытаются обрушить российско-американские отношения.