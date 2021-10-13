Москва, , 12:53 — REGNUM Ситуация в мире осложняется из-за попыток коллективного Запада навязать остальным странам свои идеалы, заявил 13 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности», — сказал Патрушев на совещании спецслужб в Москве.

По его словам, таким образом Североатлантический альянс и его союзники пытаются решить свои проблемы, перед которыми они оказались бессильны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты заложили в Афганистане бомбу замедленного действия.

Он пояснил, что речь идёт о «беспрецедентном количестве современных вооружений и военной техники», оставленном американскими военными в Исламской Республике. В условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это может таить в себе большую опасность.

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