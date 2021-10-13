Патрушев заявил о попытках Запада навязать миру свои идеалы
Москва, 13 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Ситуация в мире осложняется из-за попыток коллективного Запада навязать остальным странам свои идеалы, заявил 13 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, таким образом Североатлантический альянс и его союзники пытаются решить свои проблемы, перед которыми они оказались бессильны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты заложили в Афганистане бомбу замедленного действия.
Он пояснил, что речь идёт о «беспрецедентном количестве современных вооружений и военной техники», оставленном американскими военными в Исламской Республике. В условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это может таить в себе большую опасность.
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