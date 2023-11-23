Сент-Луис, США, 13 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вернул российского форварда Клима Костина в свой состав из фарм-клуба. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Блюз».

(сс) Sarah Connors Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз»

11 октября «Сент-Луис» отправил Костина был свой фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Костин был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером.

В сезоне 2020/21 он играл за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.