Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге бригадами скорой помощи были доставлены в больницы 436 пациентов с COVID-19, это на 127 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 13 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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В стационарах Петербурга, принимающих больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией, в настоящее время размещено 6694 пациента, это на 63 человека больше, чем в предыдущие сутки.

В реанимационных отделениях коронавирусных больниц сегодня находятся 593 пациента (-13 к уровню предыдущих суток), в том числе 265 человек подключены к аппаратам ИВЛ (-4).

По состоянию на 13 октября в Петербурге свободны 31,47% коронавирусных коек (от норматива Минздрава), за сутки их стало меньше на шесть процентов. Всего в городе развернуто 8326 таких коек в 14 городских и трех федеральных стационарах.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сегодня находится 31 896 человек, это на 826 человек больше, чем лечилось амбулаторно в предыдущие сутки. Еще более 3,5 тыс. человек находятся на карантине или в обсервации.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,06 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 12 октября в Петербурге выявили 2470 новых носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели 1984 человека, скончались 65 человека.