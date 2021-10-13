Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 12:50 — REGNUM Ростовскую область покидает группа наблюдателей ОБСЕ, в течение нескольких лет работавшая на приграничных с Донбассом пунктах пропуска. Штаб-квартира миссии ОБСЕ была развёрнута в Каменске-Шахтинском.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

В эти дни начался вывоз служебных автомобилей с территории штаб-квартиры, которая была развёрнута в Каменске-Шахтинском в конце июля 2014 года. Об этом пишет местная газета «Пик». Наблюдатели несли службу на приграничных с Донбассом пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково».

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ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области постоянно находились представители наблюдательной миссии ОБСЕ — наблюдатели и технические сотрудники. В течение семи лет группа ОБСЕ регулярно продлевала свою миссию в Ростовской области.

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