Уфа, 13 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Доследственную проверку по обращению жителей Уфы о незаконном изменении генерального плана города проводят следователи в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что инициативная группа граждан обратилась в следственные органы Уфы с заявлением о незаконном внесении изменений в генеральный план города без проведения общественных слушаний по вопросу возможности застройки части лесопарковой зоны.

Отмечается, что сейчас следователи проверяют законность процедуры принятия вышеуказанных решений. Стражи порядка изъяли и анализируют соответствующие документы, опрашивают работников администрации города и заявителей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной стройке в Уфе.