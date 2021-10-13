Москва, 13 октября 2021, 12:54 — REGNUM Участники панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) обсудят ситуацию в мировой энергетике с учётом «газовых турбуленций» в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам.
Ожидается, что панельная дискуссия будет очень интересной, отметил представитель Кремля. Он уточнил, что речь пойдёт и о зелёном переходе, и о газовых турбуленциях в Европе, и о газотранспортной системе Украины. Запланировано выступление президента России Владимира Путина.
«Конечно, будет содержательное выступление главы государства», — заверил Песков.
Он напомнил, что в удалённом формате в дискуссии примут участие главы таких компаний, как ExxonMobil, Daimler AG и Mercedes-Benz, BP и TotalEnergies.
Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что Россия в настоящее время поставляет Европе максимальный объём газа.
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