Москва, , 12:54 — REGNUM Участники панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) обсудят ситуацию в мировой энергетике с учётом «газовых турбуленций» в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам.

На международном форуме «Российская энергетическая неделя» Kremlin.ru

Ожидается, что панельная дискуссия будет очень интересной, отметил представитель Кремля. Он уточнил, что речь пойдёт и о зелёном переходе, и о газовых турбуленциях в Европе, и о газотранспортной системе Украины. Запланировано выступление президента России Владимира Путина.

«Конечно, будет содержательное выступление главы государства», — заверил Песков.

Он напомнил, что в удалённом формате в дискуссии примут участие главы таких компаний, как ExxonMobil, Daimler AG и Mercedes-Benz, BP и TotalEnergies.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что Россия в настоящее время поставляет Европе максимальный объём газа.

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