Саратов, 13 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 29 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 на 13 октября составляет 3393 человека, сообщает облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 10 мужчин и 19 женщин в возрасте от 43 до 87 лет, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 93 210 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровел за все время 84 151 человек.

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