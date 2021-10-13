Екатеринбург, 13 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные уже несколько дней ведут борьбу с тлеющим торфяником. По состоянию на утро 13 октября, сохраняются очаги общей площадью 5,4 Га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области У тлеющего торфяника

Для закачки воды вглубь торфяных пластов используются торфяные стволы. На месте работают 73 человека и 16 единиц спецтехники.

Концентраций вредных примесей в воздухе, превышающих ПДК, не зарегистрировано. Тем не менее, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, что тление торфяника началось в Свердловской области 11 октября. За прошедший день (12 октября) потушено 1,6 Га.