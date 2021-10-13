Брюссель, , 12:46 — REGNUM Решая вопрос освобождения Европы от американской опеки, чтобы превратиться в самостоятельного игрока, стоит рассматривать нынешнюю конфигурацию «ЕС плюс Великобритания», так как островное государство внушительно влияет на европейский товарный экспорт. Европа всегда возглавляла мировую политику — регион имеет мощный потенциал, но из-за исторической раздробленности не мог потенциалом воспользоваться. Старый Свет, даже в лице ЕС, способен выйти из тени США, пишет Институт РУССТРАТ.

Европа Gdv.de

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Евросоюз смог сохранить невзирая на кризис, а показатели экспорта и импорта ЕС лучшие в мире. Треть международной товарной торговли находится под контролем Европы, при том, что Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА) уступает ЕС по этому показателю в два с половиной раза.

Обширные и продолжающие рост внешнеторговые связи Брюсселя заставляют Вашингтон втягивать Европу в войну санкций против Москвы и Пекина — США видят в ЕС главного конкурента, а потому делают всё, чтобы снизить его темпы экономического развития. В Институте РУССТРАТ отметили, что Старый Свет остаётся на лидерских позициях по экспорту товаров даже после Brexit, по оценкам экспертов, показатель в 2021 году составит 31%.

Единственное, что мешает Европе избавиться от американской опеки, — отсутствие политической консолидации. Белый дом не допустит, чтобы в Брюсселе сформировались глобальные финансовые институты, механизмы, позволяющие консолидировать местные элиты. Это может привести к тому о Старый Свет получит военную независимость от США и полностью избавится от диктата Вашингтона.

Пока в ЕС не осознают, что опора экономики на доллар и зависимость от американской военной силы (в виде НАТО) продолжают ослаблять Европу, надежда Брюсселя на субъектность нереализуема, уверены в Институте РУССТРАТ.