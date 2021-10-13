Джакарта, 13 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство «зеленого» промышленного парка начнется в следующем месяце, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Парк построят на территории, которая находится в провинции Северный Калимантан. Общая площадь территории 20 га.

«В следующем месяце мы начнем строительство «зеленого» индустриального парка, конечной продукцией которого будут «зеленые» продукты, а использовать будут «зеленую» энергию», — заявил глава государства.

Президент заявил, что этот «зеленый» индустриальный парк будет первым в мире.

По словам главы государства, страны больше не захотят платить за товары, произведенные в отраслях, использующих невозобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обеспечило вакцинацию против коронавируса почти 2000 иностранных беженцев.