Архангельские перевозчики незаконно сократили число автобусов на маршрутах
Архангельск, 13 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Минтранс Архангельской области выявил нарушения в работе перевозчиков, сообщает пресс-служба областного правительства.
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На работу общественного транспорта пожаловались жители Архангельска и Котласа — в период сложной эпидситуации людям приходится ездить в переполненных автобусах.
«В Архангельске в ходе проверок специалистами регионального минтранса выявлено несоблюдение условий контракта по количеству транспортных единиц, выпускаемых на маршруты: из 192 автобусов, которые должны курсировать по 31 маршруту, в рейсе находились лишь 155 (80 процентов от необходимого количества)», — сообщили в ведомстве.
Аналогичная ситуация сложилась и в Котласе, где на линии четырех маршрутов вышли только 88 процентов автобусов.
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет усилен, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти задумались об ужесточении антиковидных мер.