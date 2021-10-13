Архангельск, 13 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Минтранс Архангельской области выявил нарушения в работе перевозчиков, сообщает пресс-служба областного правительства.

Dmitry Terekhov ПАЗ-3205

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

На работу общественного транспорта пожаловались жители Архангельска и Котласа — в период сложной эпидситуации людям приходится ездить в переполненных автобусах.

«В Архангельске в ходе проверок специалистами регионального минтранса выявлено несоблюдение условий контракта по количеству транспортных единиц, выпускаемых на маршруты: из 192 автобусов, которые должны курсировать по 31 маршруту, в рейсе находились лишь 155 (80 процентов от необходимого количества)», — сообщили в ведомстве.

Аналогичная ситуация сложилась и в Котласе, где на линии четырех маршрутов вышли только 88 процентов автобусов.

«За безопасность людей в общественном транспорте отвечает перевозчик, — отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Андрей Голубев. — На этой неделе проверки на муниципальных маршрутах продолжатся во всех районах региона».

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет усилен, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти задумались об ужесточении антиковидных мер.