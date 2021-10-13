Казань, 13 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 13 октября зарегистрировали 28 136 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 101 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 843 ковид-пациента, скончались 815 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 110 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на десять.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, приезжающие в Татарию, смогут заселяться в гостиницы и отели без предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

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