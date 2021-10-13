Пермь, 13 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Перми в ночь на 13 октября произошло убийство таксиста. Его автомобиль угнан, сообщают СМИ.

Yarnews.net Такси

Преступление свершено на ул. Гусарова возле жилого дома. По предварительным данным, водителю такси нанесли ножевые ранения. После убийства злоумышленник похитил автомобиль «Фольксваген Поло».

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Силовики осуществляют оперативно-разыскные мероприятия для задержания преступника.