Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва на своем пленарном заседании 13 октября голосами 47 депутатов поручило Контрольно-счётной палате региона осуществить внеплановую проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Петербурга Законодательным собранием города за 2019, 2020 и истекший период 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фактически речь идет о проверке деятельности предыдущего руководства Заксобрания VI созыва и подчиненного ему аппарата городского парламента. Напомним, двое из бывших руководителей Заксобрания — спикер Вячеслав Макаров и вице-спикер Сергей Соловьев — избраны депутатами Госдумы VIII созыва от «Единой России».

Результаты проверки КСП будут доложены депутатам Заксобрания.