Москва, 13 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. С середины нынешней рабочей недели в Москве погода станет дождливой и такой она будет до выходных. Об этом 13 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дождь

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«К сожалению, погода меняется, и после солнечных дней в начале недели сегодня уже облачно и хмуровато… В целом дожди продлятся до выходных. Такая погода связана с тем, что значительно понизилось давление», — сказал он в беседе с RT.

Также Вильфанд добавил, что, хотя солнца из-за этого будет гораздо меньше, ночью станет ощутимо теплее и температура воздуха будет составлять +5…+7 °C.

«А вот днём температура, наоборот, станет ниже, потому что солнечные лучи не будут пробиваться через плотный слой облаков… Поэтому днём ожидается +7…+9 °C. К выходным температура также понизится. Ночью ожидается +2…+3 °C, а днём — +6…+8 °C. Уже вполне себе осенняя погода», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в среду, 13 октября, в столице России ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C.