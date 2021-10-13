Омск, 13 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Омской области подходит к завершению, сообщили ИА REGNUM 13 октября в региональном правительстве.

M.government.ru Зерно

По состоянию на 12 октября в регионе обмолочено 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур (98,1% от плана). Намолочено 2 млн 870 тыс. тонн зерна. Урожайность — 14,7 ц/га.

Полностью завершена уборка зерновых и зернобобовых в девяти районах области. Ещё в 21 районе уборочная близка к завершению.

Обмолот яровой пшеницы проведен на площади 1,4 млн га (98% от плана). Намолочено более 2 млн тонн зерна при урожайности 14,6 ц/га.

Завершается уборка овощей и картофеля. В Омской области убрано 3,9 тыс. га овощей (96%). Валовый сбор — 80 тыс. тонн при урожайности 204 ц/га. Картофель выкопали с площади 19,7 тыс. га (99%). Валовый сбор составил 380 тыс. тонн, урожайность — 193 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные итоги уборочной кампании 2021 года подвели в Красноярском крае.

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