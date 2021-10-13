Уфа, 13 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в отстреле семьи лебедей в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Animalsglobe.ru Лебеди

По версии сотрудников правоохранительных органов, в сентябре текущего года в Учалинском районе подозреваемый, нарушив правила охоты, застрелил семью лебедей на озере Исыккуль.

«58-летний мужчина признался, что совершил отстрел птиц на озере около деревни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стражи порядка изъяли у мужчины ружье, которое находилось у него на законных основаниях.

Отмечается, что в настоящее время в отношении подозреваемого собраны материалы, которые в ближайшее время будут переданы в министерство природопользования и экологии Башкирии для привлечения его к административной ответственности за отстрел птиц, охота на которых запрещена.

Ранее сообщалось о том, что жители Учалинского района обнаружили на озере несколько туш застреленных лебедей-шипунов. Полицейские благодаря помощи местных жителей установили автомашину, на которой предположительно приезжал стрелявший.