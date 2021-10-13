Пенза, 13 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 303 жителей. Об этом 13 октября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 74 096 случаев заражения. Выздоровел 58 501 пациент, в том числе за сутки — 37 человек. Скончались за время пандемии 3036 ковид-пациентов, из них 29 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 часть населения обязали пройти вакцинацию. Руководителям предприятий в срок до 15 ноября необходимо организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом вакцины, не менее 80% от общей численности работников.

Читайте также: В торговых центрах Пензы вновь открыли пункты вакцинации от COVID-19