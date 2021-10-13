Сочи, Краснодарский край, 13 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Момент дорожно-транспортного происшествия в районе Сочи с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано в YouTube-канале RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей, а также повреждение автобуса в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября автомобиль Mercedes, в котором ехала в аэропорт телеведущая Ксения Собчак, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пассажирка последнего автомобиля погибла и еще два находившихся в Volkswagen человека попали в больницу.

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