Москва, 13 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Все данные пользователей, содержащиеся на портале «Госуслуги», доступны для силовых структур по закону. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур», — сказал Песков.

По его мнению, в таком положении вещей «ничего такого нет».

Ранее СМИ сообщили о планах властей Москвы доработать портал mos.ru для передачи фотографий пользователей в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позднее в мэрии Москвы опровергли данную информацию.