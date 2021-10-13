Благовещенск, 13 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Амурской области передано в суд дело о причинении особо крупного имущественного ущерба, возбуждённое в отношении жительницы региона. Возглавляя деревообрабатывающее предприятие, она присвоила себе около 56 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе ГУ МВД по Приамурью.

Tambov.gov.ru В цехе деревообработки

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Лесозаготовительная организация обязалась организовать предприятие с полным циклом переработки древесины на производственных участках в Тындинском и Селемджинском районах. Этот проект был признан приоритетным и инвестиционным, предприятие получило льготы. Заявленные планы не выполнялись, но руководитель организации отчитывалась, что всё идёт хорошо.

«Зная, что этапы реализации проекта на производственных участках не выполняются, руководитель предприятия ежеквартально в течение 2016−2018 годов предоставляла в региональное профильное министерство отчеты с недостоверными сведениями в части завышенных объемов заготовленной древесины, производства пиломатериалов, реализации готовой продукции, инвестиционных вложений, численности работников и прочее. Вместе с тем активно пользовалась предоставленными мерами господдержки, получая прибыль от работы своей организации, поставляя продукцию в Китай и не заботясь о развитии и модернизации производства», — отметили в пресс-службе МВД.

В результате обмана министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области недополучило 56 млн рублей доходов. Обвинительное заключения в отношении амурчанки сформировано по статье 165 УК РФ (Причинение особо крупного имущественного ущерба путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева. С 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.