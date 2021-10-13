Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Ростовской области откроют четыре комплекса, предназначенные для заправки техники природным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 октября.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса газом

С начала 2021 года на Дону введено в эксплуатацию четыре газозаправочных комплекса, ещё столько же откроют в ближайшее время. Газовые заправки работают в Ростове-на-Дону и Белой Калитве, а также в Миллеровском и Аксайском районах.

ИА REGNUM сообщало, что в планах донских властей — создать к 2030 году 60 газовых заправок. При этом до конца 2021 года в Ростовской области должна работать 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

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ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области насчитывается почти 13 тыс. единиц техники, которые используют в качестве топлива природный газ. В настоящее время на Дону функционирует 35 объектов газозаправочной инфраструктуры. В 2022 году предполагается перевести на газ около 2 тысяч единиц техники.