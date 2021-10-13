Москва, 13 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

Читайте также: Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в документе, опубликованном 13 октября.

Ранее выполнявший обязанности после в Кабо-Верде Владимир Соколенкоосвобождён от должности.

Также по теме: В Киеве планируют «испортить жизнь» Поклонской, если она станет послом РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа комитет Госдумы по международным делам рассмотрел кандидатуру депутат Госдумы РФ Натальи Поклонской на должность посла в Кабо-Верде. Сама Поклонская отмечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.