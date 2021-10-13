Чебоксары, 13 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 113 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 пациента. Об этом сообщает 13 октября оперативный штаб России.

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С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 35 227 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 113. Выздоровел 31 781 пациент с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 73 человека. За сутки жертвами коронавируса стали 12 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2477 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по состоянию на 11 октября было привито против гриппа 201 713 человек, из них 65 843 — несовершеннолетние.

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